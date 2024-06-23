烏用美援武器阻俄攻勢 華府減限制

不再局限哈爾科夫 惟禁出動遠程導彈 美國國防部上周四表明，烏克蘭可以使用美國提供的武器反擊任何從俄羅斯境內發動的越境攻擊，不僅限於烏克蘭東北部哈爾科夫地區邊境，只要不使用遠程彈藥打擊俄羅斯境內縱深領土即可。

美國國防部發言人賴德指，俄羅斯一直從境內攻擊烏克蘭目標，將俄羅斯領土視為安全區，當俄軍從邊境展開行動時，烏克蘭可以且確實有權開火自衞。對於許可是否延伸到哈爾科夫地區以外時，賴德回答「是的」，他強調並非新政策，美國仍堅持烏克蘭不得使用陸軍戰術彈道導彈或遠程導彈攻擊俄羅斯境內目標的政策。

俄防長：與烏衝突 建公正秩序 美國陸軍發言人迪茨（Charlie Dietz）表示，若俄羅斯從其領土攻擊或即將攻擊烏克蘭，允許烏軍反擊才合理，烏軍可利用美國提供的防空系統擊落即將向烏克蘭領空開火的俄羅斯軍機，即使軍機位處俄羅斯領空。《華盛頓郵報》報道，美國限制烏克蘭只能攻擊邊境100公里以內的目標，並阻止攻擊俄羅斯關鍵機場。俄羅斯最近越境攻擊哈爾科夫地區，美國總統拜登上月底放寬對烏克蘭使用美國提供的彈藥限制，允許烏軍打擊俄羅斯本土境內，但只限於保衞哈爾科夫。

俄羅斯國防部長別洛烏索夫稱，陸軍和海軍在艱難時期一再表明，有能力充分應對最嚴重威脅和挑戰。俄羅斯軍人在特別軍事行動中光榮地履行軍事職責，有效地捍衞國家利益，並堅決打擊納粹意識形態的追隨者。別洛烏索夫總結道，由於俄軍的勇氣、奉獻精神和專業工作，在烏克蘭前線掌握主動，不斷削弱敵人的戰鬥潛力，他把烏克蘭衝突描述為「建立公正和平等世界秩序的鬥爭」。

北約在烏執行任務 匈國拒參與 匈牙利總理歐爾班重申，匈牙利不會參與北約在烏克蘭的行動，並表示「匈牙利希望繼續做歐洲的和平島」。歐爾班表示，北約將在烏克蘭執行任務，但匈牙利不會參與其中，也不會提供軍隊、武器或財政資源。

歐爾班提到，他已與北約秘書長斯托爾滕貝格及可能繼任者荷蘭首相呂特達成協議，匈牙利將不會參與北約可能採取的旨在擴大對烏軍事支援行動。本報綜合報道