花蓮泥石流致出軌 台鐵列車9傷

【本報綜合報道】台鐵229次EMU3000型新自強號列車前天傍晚駛經花蓮崇德至和仁路段時，在和仁隧道口遭遇泥石流出軌，造成9人受傷。經全力搶修，受影響線路昨午全線搶通。行政院院長卓榮泰昨天親花蓮視察4月強震後重建情況，強調已責令台鐵全面檢視警告系統，並為政府努力不夠快及檢討不足鞠躬道歉。

涉事列車陳姓司機在事故中骨折，另有多名乘客受輕傷。台鐵公司表示，因大清水溪泥土溢流覆蓋路軌衝擊影響，列車第一卡第4軸、第二卡全車及第9卡第3軸出軌。網傳照片顯示，路軌滿布泥濘，乘客落車走在泥石堆之中，有婦人疑似受傷，由救護員揹出隧道。另有乘客憶述事發經過仍心有餘悸，指事發時列車撞擊力道大，聽到很大聲，看到車廂邊緣有泥石，幸好所在的車廂安全。

距太魯閣號事故地點僅百米 土木技師拱祥生表示，自花蓮發生強震後，當地有可能發生土石流災害溪流，每當大雨來臨時便會出現泥石流，泥石順着邊坡沖落隧道口，加上台鐵擋土設施較低，才會造成是次事故。是次事故地點與2021年4月408次太魯閣號列車出軌位置僅差100米，儘管旁邊東正線當年事後已裝設落石警報系統，偏偏此場泥石流未觸及東正線，導致警報系統提前通知列車司機煞車，最終釀成出軌事故。