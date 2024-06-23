內地續發強對流黃雨預警

【本報綜合報道】中央氣象台昨天續發強對流天氣及暴雨黃色預警，多地河流水位上漲，城內出現水浸等情況。針對南方部分省份近日出現暴雨洪澇災害，全國總工會前天緊急撥款300萬元人民幣（約321萬港元）工會救災資金，支持福建、廣東及廣西3省（自治區）工會展開搶險救災工作，慰問受災職工及搶險救災人員。

根據強對流天氣預警，上海及廣西西北部等地部分地區由即日起至今天下午2時，料有每小時雨量大於20毫米短暫強降雨天氣。與此同時，暴雨黃色預警亦預期，安徽南部、江西北部、湖北東部等地部分地區在同一時段會有100至220毫米大暴雨，伴有短時強降雨，局地更有雷暴大風等。

鄱陽湖水位升破17米 受強降雨影響，江西鄱陽湖水位持續回漲。截至昨天早上11時，標誌性水文站星子站水位已上漲至17.3米，距離警戒水位1.7米，另外省內其餘5座重點水庫，即中峽江、白雲山、紫雲山、江口及洪門前晚亦達超限水位。為應對新一輪降雨天氣，贛州及九江等地水庫開閘放水。在水庫開閘放水期間，各地加強流域沿線河道水情監測巡查，確保上下游在水庫預洩洪過程中保持安全。