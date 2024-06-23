避雨古寺倒塌 福建6口家活埋

本輪雨災增至14死

男死者張松上周六帶同妻子張韻與兩名分別只有5歲及7歲兒子，從上杭縣城回太拔老家看望家中長者。由於母親在太拔清源山腳水電站工作，與父親一起，張松一家就在兩老所在水電站吃飯。惟當地周日傍晚雨勢變大，唯一一座連接外界橋樑亦被沖垮，一家6口便往更高清源寺避險。張松出事前曾在社交平台稱，「前後都淹了，只能住山頂了」，配圖是一望無際洪水及清源寺大門。