避雨古寺倒塌 福建6口家活埋
【本報綜合報道】福建省龍岩市上杭縣早前經歷暴雨，其中一家6口上周日前往太拔鎮山上一座數百年歷史清源寺避險，卻遇上寺廟倒塌，全部人被埋失蹤。當地搜救指揮部昨天公布已找到所有失蹤者，均無生命迹象。連同此前公布8名死者，福建本輪雨災造成至少14人死亡。
本輪雨災增至14死
男死者張松上周六帶同妻子張韻與兩名分別只有5歲及7歲兒子，從上杭縣城回太拔老家看望家中長者。由於母親在太拔清源山腳水電站工作，與父親一起，張松一家就在兩老所在水電站吃飯。惟當地周日傍晚雨勢變大，唯一一座連接外界橋樑亦被沖垮，一家6口便往更高清源寺避險。張松出事前曾在社交平台稱，「前後都淹了，只能住山頂了」，配圖是一望無際洪水及清源寺大門。
龍岩市水利局上周日公布，灌洋水庫當晚入庫流量達每秒180立方米，水位647.2米，超汛限水1.5米，水庫將開閘放水保證大壩安全，需疏散灌洋水庫下游群眾。多名太拔居民憶述，當水位迅速上漲時，他們已來不及轉移產物。
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