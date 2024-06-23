梅州垃圾禽屍湧街道 民眾憂疫病圍堵

大暴雨蹂躪過後 高溫暴曬傳惡臭 廣東和福建韓江流域地區日前出現大暴雨，多地遭遇洪災。廣東梅州市一條橫跨兩省的街道被淤泥和垃圾佔滿，街頭堆滿禽類屍體，在雨後高溫暴曬下傳出陣陣惡臭，民眾擔憂細菌孳生，出現疫病。

梅州市周邊區域上周日出現大暴雨，平遠縣、蕉嶺縣多個村鎮遭遇水災，造成多人死亡，仍有人下落不明。平遠縣湍溪村是受災最嚴重的區域之一，一度中斷通訊逾30小時，洪水水位曾淹沒民宅二樓樓頂，村中多處建築遭破壞，多條道路被洪水沖毀後仍在搶修。

疏散7.5萬人 村民自發支援 湍溪村中心街道因地勢較低，淤泥、垃圾、破損的家具和禽類屍體堆滿街道，雜物堆積高度過腰，村民連日清理家中淤泥。村內有白色消毒粉末噴灑痕迹，有村民擔憂街道垃圾未清理，消毒效果存疑。梅州已疏散7.5萬人，採取集中安置、投親靠友、分散安置等方式處理。受災地區的年輕村民助救援人員清理道路，較年長村民自發留在安置點煮飯菜等後勤支援。

廣東電網公司上周五公布，全省受洪災影響停電的44.1萬戶已有95%恢復用電，其中梅州已有約16萬用戶恢復用電，復電進度達90%。

廣東平均雨量近1100毫米 廣東入汛以來平均降雨量逾1,078毫米破紀錄，較往年同期的613.3毫米偏多76%。廣州市五羊天象館指，受天文大潮和上游來水共同影響，本月下旬廣州珠江河段將出現今年以來的最高水位，其中最高水位將發生在周日前後。

此外，廣西桂林近日亦受暴雨侵襲，灕江水位上漲，七星區臨江路的沿江多間民宿被洪水浸泡，水位達1.5米深，目前處於停業狀態。有民宿老闆斥資300萬元人民幣（約326萬港元）改建自家別墅，已開業5年。雖然洪水已消退，但屋內留下超過20厘米淤泥，地板和床鋪都浸泡過，損失嚴重。本報綜合報道