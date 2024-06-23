德高官訪京：「電動車加稅非懲罰性」

中方不滿歐盟剛愎自用 或向世貿提訴訟 德國副總理兼經濟部長哈貝克上周五晚上抵達北京，展開為期3天的訪華行程。他是歐盟本月宣布對進口中國電動車加徵重稅以來首位訪華歐洲高官，昨日早上與中國國家發展與改革委員會主任鄭柵潔會面，談及電動車關稅問題。

哈貝克與鄭柵潔舉行中德氣候變化和綠色轉型對話合作機制首次高級別對話，鄭柵潔重申所謂中國新能源產業「產能過剩」論調違背市場規律與經濟常識，歐盟對華電動汽車加徵關稅損人不利己。

華斥保護主義損環保 歐盟對中國電動車加徵關稅與歐盟高舉的「綠色發展大旗」不一致，保護主義只會拖累全球應對氣候變化和綠色低碳轉型進程，中方將採取措施維護中國企業的合法權益，合作是中德雙邊關係的主基調。

鄭柵潔介紹，中國新能源汽車利用率穩定在較高水平，部分新能源車企超負荷運轉，產品以自銷為主，出口佔比僅佔12.5%。

中國電動汽車主流車型在海外的平均售價均高於國內售價，同時中國持續擴大高水平對外開放，不少外資車企加大在華投資力度。

商務部長冀啟動談判 哈貝克強調措施並非懲罰性關稅，又指美國、巴西和土耳其有懲罰性關稅，但歐盟沒有，而是以不同的方式處理。他表示，歐盟詳細審查中國企業是否從補貼中獲得不公平利益，有關措施是要抵銷北京給予中國企業的優勢，創造公平的競爭環境。德方願與中方一道加強合作，在再生能源消納、智慧電網發展、零碳低碳產品生產等具體領域進一步探索合作空間，將中德綠色合作提升到新的水平。其後，商務部部長王文濤會見哈貝克，王文濤提到歐盟將對中國電動車加徵關稅，指出如果歐方有誠意，中方希望盡快啟動談判；若歐方一意孤行，中方將採取一切必要行動捍衞自身利益，包括向世界貿易組織爭端解決機制提出訴訟。

哈貝克表示，歐洲、德國和中國都從彼此貿易往來中受益匪淺，但現在陷入一個新階段，就是貿易保護主義以不同方式抬頭，令人非常擔憂。德媒報道，哈貝克原定從北京轉往上海前與國務院總理李強會談，但其後中方取消會面，哈貝克也不知道原因。

王文濤應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基舉行視像會談，雙方商定就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商。本報綜合報道