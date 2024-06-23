投資2660萬 黑龍江高標準農田爛尾

【本報綜合報道】黑龍江省依安縣新屯鄉豐產村的高標準農田項目耗資約2,450萬人民幣（約2,660萬港元），但2022年完工後因相關部門未有驗收，導致項目爛尾，農民至今無法使用配套設施灌溉旱田。

縣政府被指莫財 豐產村是2021年依安縣4個高標準農田建設村之一，建設內容包括新打機電井、修建曬場、道路、輸電工程等。當地種糧大戶陳龍表示，全村新修的23個機井都因沒有通電而無法使用。

負責項目建設和監管的依安縣農業開發服務中心回應稱，項目設計使用低壓計量器，不符合當地電業部門要求安裝高壓計量器，因而無法為項目通電；電業部門則反駁稱，不論是村裏或建設主體，都不曾提供有效的用電申請和供電方案。雙方各執一詞。

至於未有按規定在2023年4月前驗收項目，開發服務中心指因為要等依安縣其餘建設竣工，因此未有驗收。但高標準農田建設項目某標段負責人透露，不驗收是因為縣政府沒有錢。目前，村裏的高標準農田配套設施因未驗收而缺乏維護，很多設備已經損壞或者遺失。