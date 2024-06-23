中石油前副總經理 認受賄候懲

收受財物逾5728萬

瀋陽市人民檢察院起訴指控，徐文榮於1998年至去年，利用擔任中國海運（集團）總公司黨組成員、黨組紀檢組組長、副總經理，中國石油天然氣集團公司黨組副書記、副總經理，中國石油天然氣集團有限公司黨組副書記、副總經理，中央企業專職外部董事等職務上的便利及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、設備採購、企業經營、職務晉升等事項提供幫助，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合約5,329萬元人民幣（約5,728萬港元）。檢察機關提請以受賄罪，追究其刑事責任。