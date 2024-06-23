中石油前副總經理 認受賄候懲
【本報綜合報道】中國石油天然氣集團有限公司前黨組副書記、副總經理徐文榮受賄案，上周五由遼寧省瀋陽市中級人民法院一審公開開庭審理。徐文榮當庭表示認罪悔罪，最後法庭宣布休庭，擇期宣判。
收受財物逾5728萬
瀋陽市人民檢察院起訴指控，徐文榮於1998年至去年，利用擔任中國海運（集團）總公司黨組成員、黨組紀檢組組長、副總經理，中國石油天然氣集團公司黨組副書記、副總經理，中國石油天然氣集團有限公司黨組副書記、副總經理，中央企業專職外部董事等職務上的便利及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、設備採購、企業經營、職務晉升等事項提供幫助，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合約5,329萬元人民幣（約5,728萬港元）。檢察機關提請以受賄罪，追究其刑事責任。
徐文榮於1961年6月出生，為教授級高級工程師。他去年6月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，今年1月被開除黨籍及逮捕，至4月被提起公訴。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：