地質調查局前局長違紀 撤黨籍

【本報綜合報道】中央紀委國家監委上周五通報，對自然資源部前黨組成員，中國地質調查局前黨組書記、局長鍾自然嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、故意洩露國家秘密犯罪，決定開除其黨籍。

涉故意洩國家秘密 調查指，鍾自然對抗組織審查，搞迷信活動；違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，在幹部選拔、職工錄用工作中為他人謀取利益並收受財物；搞權色、錢色交易，將地質調查、礦產開發等權力作為斂財納賄的工具，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、礦權審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。他亦涉違反國家保密規定，故意洩露國家秘密。

除了開除黨籍，取消鍾自然享受的待遇，收繳違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉及的財物一併移送。

鍾自然於1962年8月出生，是安徽桐城人，2014年6月起任國土資源部黨組成員、地質調查局黨組書記，翌月兼任局長，2018年3月由國土資源部轉任自然資源部黨組成員。