關鍵技術領域 美空軍增依賴華

【本報綜合報道】美國軍事新聞網「防務一號」近日引述報告指，美國海軍和陸軍在關鍵技術領域對中國的依賴程度明顯降低，但中國仍是兩大軍種的最大海外供應者。而美國空軍和國防部對華依賴不降反升，其中空軍的升幅接近70%。

報告指，自2018年美國國會通過對中國製造的通訊技術相關禁令以來，國會議員一直向美國國防部施壓，要求減少對中國製造零件和設備的依賴。前年至去年美國海軍將其關鍵技術供應鏈中的中國供應商數量減少40%，陸軍減少17%，但美國空軍和國防部其他機構反而增加對華依賴。報告作者認為，相關數據顯示永遠不可能把中國從美國的供應鏈中剝離出去。

英出版商：華成最新型科技大國 英國出版商施普林格自然（Springer Nature）上周二發布衡量一個國家科技發展最新水平的國際自然指數排名，中國已超越美國，正成為全世界最新型的科技超級大國。從科技發展的綜合榜單來看，中國科學院以絕對優勢排在第一，美國哈佛大學和德國馬克斯·普朗克研究所跟隨其後。從大學綜合科技發展的水平來看，哈佛大學排第一，但根據各項科技指標測算，排名前10的另外9所大學都來自中國。從在國際一流科技刊物上發表的論文數量和全球各具體學科發展的水平來看，中國均保持強大優勢。