今年新高 解放軍單日48架次機艦 四面包夾台灣

台軍昨日上午公布最新台海周邊海空域動態，指過去24小時內共偵獲41架次解放軍軍機及7艘次軍艦，不但數目創下本年新高，且形成「四面包夾」之勢。

台軍自上周五晚上7時起，陸續偵獲解放軍殲16、運8、無人機等各型主、輔戰機30架次出海活動。其中17架次逾越台海中線及其延伸線進入台灣北部、中部、西南及東部空域，並有一架無人機進入東部海域，配合軍艦執行聯合戰備警巡。截至昨早6時，台軍共發現解放軍48架（艘）次軍機及軍艦，持續在台海周邊活動，其中32架次軍機逾越台海中線及其延伸線進入台灣北部、西南及東部空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

西昌衞星火箭升空 經台灣南部 根據台軍公布的示意圖，解放軍軍機行經路線除海峽中線及台灣西南空域外，還包括台灣東部外海，嚴重壓縮台軍空防。解放軍軍機最近離鵝鑾鼻僅31海里、基隆41海里。台軍昨日指，西昌衞星火箭發射中心有運載火箭搭載衞星升空，火箭飛行路徑經台灣南部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。台軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態資訊，適切警戒與應處。

澎湖漁民 中線附近發現西安號 繼094型戰略核潛艇後，澎湖漁民上周四在海峽中線附近目睹解放軍052C導彈驅逐艦西安號現身。西安號航經的水域離七美燈塔63.5海里，是澎湖漁民傳統漁場南淺海域。西安號於2015年2月9日入列，現服役於東海艦隊驅逐艦第6支隊。

台軍年度漢光實兵演習下月22日起，一連5天舉行，但今年首度取消假想敵對抗演練。台軍參謀總長梅家樹將會於周三赴立法院外交國防委員會，就決定取消漢光演習的紅藍軍對抗接受備詢，為26年首位赴立法院報告的參謀總長，屆時將穿西裝出席。本報綜合報道