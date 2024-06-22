日男孕育「63葉草」破紀錄

三葉草經過變種會生出罕見的四葉草，找到四葉草象徵幸運。日本櫪木縣那須鹽原市45歲男子渡邊敬晴（左圖）經過12年來悉心栽培，成功種出擁有63片葉的三葉草（右圖），除了令他成為世上最幸運的人外，更打破了健力士世界紀錄。渡邊敬晴稱非常高興獲得這項殊榮，希望這株世界級三葉草能為人們帶來幸福和快樂。