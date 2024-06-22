容身之所作品展 探討「家」為何物

【本報綜合報道】位於紐約市曼哈頓的美國民間藝術博物館近日舉行「容身之所」（Somewhere to Roost）作品展，展出60件探討「家」是何物的藝術作品。策展人懷亞特（Brooke Wyatt）說：「家並非總是一個舒適地方，也不總是一個地點或地方，可以是一種精神狀態。」

「可以是一種精神狀態」 展出作品形式包括繪畫、插圖、民俗藝術品、拼貼畫、毛氈箱、棉被和家庭照片，包羅萬有。展覽標題作品是由老迪亞（Thornton Dial Sr.）創作的 「鳥兒總得有個容身之所」，它由風化木頭、麻布、地氈和鐵皮拼貼而成，乍看似一堆廢料，但結合標題就會聯想到鳥兒收集各類物品築巢的習性。

另一幅畫作名為「魔鬼屋」，用紅色和藍色描繪一幢長滿鋸齒狀毛刺的封閉房間。房內有齜牙咧嘴的惡魔。畫家瓊斯（Frank Albert Jones）曾收押於亞拉巴馬州亨茨維爾市監獄，他出獄後用簿記員丟棄的紅藍鉛筆根畫畫，畫作底部標註的數字「11451」，正是瓊斯服刑時的編號。