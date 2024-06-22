守衞淡水豚30年 達成首份保護宣言

【本報綜合報道】哥倫比亞首都波哥大一名海洋生物學家，早年畢業後就深入亞馬遜河，探索神秘生物亞馬遜淡水豚。他發現人類過度活動導致這種粉紅色淡水豚瀕臨滅絕，於是化身淡水豚守護者，30年來努力不懈保護淡水豚棲息地和生態系統，去年更推動達成史上首份保護淡水豚全球宣言。

美國傳媒周四報道，海洋生物學家特魯希略（Fernando Trujillo）到達亞馬遜河沿岸納里尼奧港之初，就在土著提庫那族幫助下熟悉複雜地形，成功接近淡水豚。他發現淡水豚只是當地巨大生態系統的一部分，拯救牠們也需要保護當地環境、物種和居民，便決定扎根當地，與提庫那族攜手拯救淡水豚。

努力獲當地土著認可 特魯希略過去數年利用衞星追蹤器，標記南美洲超過60隻淡水豚，監測其族群數量及繁殖地點，去年更協助振興濕地，制訂淡水豚友好捕魚協議。他夢想保護亞馬遜河流和水生生態系統，並堅信當地水體是地球未來。特魯希略的不懈努力獲提庫那族認可，稱呼他為「奧馬查」，意即「由淡水豚化形的人」。