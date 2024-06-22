健康飲食運動不吸煙 活到百歲關鍵

【本報綜合報道】中國上海復旦大學最新研究發現，80歲以上長者要活到100歲，與健康膳食、多運動和不吸煙顯著相關，但與飲酒和控制體重無關，結論有助開發更有效的健康延壽策略。論文周四刊登於《美國醫學會雜誌》（JAMA）子刊《JAMA Network Open》。

研究指與飲酒體重無關 復旦大學營養研究院院長、公共衞生學院高翔教授團隊，利用歷年中國老年人健康長壽調查數據（CLHLS）追蹤5,222名長者的生活習慣，以健康生活方式評分（HLS）。研究人員經過5年隨訪發現，得分最低、即生活方式最不健康的1,486名長者中，僅373人活到百歲，佔25%。而得分最高的851人，就有276人成為百歲老人，佔32%。

研究認為晚年堅持健康生活很重要，而制訂改善長者生活方式的戰略計劃，可能在促進健康高齡化和長壽方面發揮關鍵作用。高翔指出，過去大多數研究關注中老年群體，較少聚焦80歲以上的高齡人群，他希望進一步深入探索各種社會膳食因素，與成為百歲老人的關係。