木乃伊石棺畫像 驚現《阿森一族》長相

埃及尼羅河西岸明亞省明亞鎮去年初，出土一副3,500年前的木乃伊石棺，棺內刻畫一幅女性畫像，竟然激似當今美國著名卡通《阿森一族》的角色美枝。考古學家估計，畫像描繪死者前往來世的面貌和情景，引來網民津津樂道，笑稱埃及預言了《阿森一族》。

英國傳媒周三報道，該副棺材內放置的木乃伊，是鄰近城鎮埃爾穆波利斯大祭司傑胡提的女兒伊斯特（Tadi Ist），她頭戴面具、身穿珠飾連衣裙，遺體保存完好。棺蓋內側刻畫仿似美枝的肖像畫，周圍畫了12名女祭司，代表一天中12個小時。埃及最高文物委員會秘書長瓦齊里（Mostafa Waziry）指，棺蓋描繪的場景都有形狀，罕見且重要。

3500年前大祭司女兒 棺蓋的肖像畫擁有泥黃色皮膚，呈長方形的藍色頭髮，並身穿綠色長袍，與美枝樣貌相似。網民多年來認為《阿森一族》有揭示未來事件的能力，例如預言全國美式足球聯盟（NFL）的華盛頓紅番隊，會在1992年的第26屆超級碗比賽擊敗水牛城比爾隊，以及在2000年卡通預測特朗普會成為美國總統。網民笑言，今次是《阿森一族》首次被預言。

伊斯特棺材旁另放置一副石棺，屬於大祭司傑胡提的女祭司奈妮，可追溯至埃及第20王朝末期。

整個古墓埋葬公元前1550年至公元前1069年，埃及新王國時期高級官員和神職人員的遺骸。考古人員從2017年開始挖掘，已發現記載《亡靈書》的莎草紙，陶器和木材製成的物品，以及用於紀念死者的小雕像等文物，揭示古埃及文化。本報綜合報道