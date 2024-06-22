福島核電站 6號機組停電 中止冷卻冒煙

響火災警報 揭導管現金屬片所致 日本福島第一核電站6號機組反應堆廠房主電源於周二停電，輸送冷卻水的水泵停止運轉，響起火災警報。東京電力公司周四透露，連接電源盤的導管內發現約40厘米的金屬片，由於導管內是通電的板狀導體，認為可能是金屬片導致短路。

6號機組高壓電源盤的斷路器跳掣事故，導致乏燃料池冷卻停止長達10小時。東電表示，發現的金屬片可能是導管的零件。覆蓋導體的絕緣物及導體的一部分熔落，因此斷路器跳掣導致停電，乏燃料池的冷卻泵自動停止運轉。故障發生時，渦輪廠房地下冒煙，火災報警器響起，消防部門認為發生了火災。東電人員當時表示，現場觀察到有煙霧出現，但是沒有出現火情，事故中無人受傷。

全漁聯不同意核污水排海 日本全國漁業協會聯合會（全漁聯）會長坂本雅信周四在東京舉行記者會，指現在仍然不同意福島第一核電站核污水排入大海的做法，此舉對扇貝和海參銷售的影響很大。坂本關注中國對日本水產品的進口禁令，要求日本政府盡快實現恢復出口。坂本在去年8月時曾指，日本消費者曾消費支持本國水產，並表示感謝。

海水溫度上升導致漁荒，而燃料價格大漲使漁業面臨嚴峻形勢。全漁聯今後將致力於在養殖業等運用數碼技術，以及向訪日遊客宣傳魚類食品的魅力等。本報綜合報道