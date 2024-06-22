蒙古饒舌歌手反華 神州演出取消

【本報綜合報道】蒙古一名饒舌歌手（rapper）BIG GEE原定近日在內蒙古呼和浩特舉行演唱會，卻遭內地博主舉報其立場反華，其創作的歌曲更被指對中國人帶有種族歧視。演唱會主辦單位周三發公告稱，BIG GEE的演出已取消。

知名博主舉報

BIG GEE原定昨日下午在呼和浩特塞罕區演出，但有逾百萬粉絲的知名大V博主「烏鴉校尉」發文稱，BIG GEE曾在網上發布名為《hujaa》的專輯，「Hujaa」是個音譯詞，來自漢語「回家」的發音，在蒙古語中意思是「中國人」或「劣質產品（來自中國）」，帶有貶義。另有說法稱，該詞源於漢語「夥計」，原意為朋友或兄弟，從清朝到民國時期，很多在蒙古經商的山西商人普遍使用該詞，後來才被用來指代中國人。