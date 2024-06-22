特朗普改移民立場 拜登勢翻對方舊帳

大選首場電視辯論 下周舉行 美國總統競選首場電視辯論將於下周四在喬治亞州亞特蘭大舉行，總統拜登與前總統特朗普再次在台上交鋒。美媒周四報道，兩陣營正為辯論積極準備，幕僚透露雙方均打算把對手定調為執政狀況失控、完全不勝任。拜登本周與下周都會在大衞營備戰。特朗普周四受訪指，應讓從美國大學畢業的外國學生獲得「綠卡」留下，有別他以往對移民的強硬立場。

特朗普召集潛在副手備戰 拜登將在大衞營與競選團隊商討辯論策略，包括前任白宮幕僚長克雷恩（Ron Klain）、現任白宮幕僚長齊恩茨（Jeff Zients）等人；特朗普則召集某些列入競選副手考慮名單的人選參與辯論計劃。美媒指，拜登把辯論重點放在向特朗普究責，特朗普則把目標放在向選民保證，自己雖然官司纏身，但仍然是比拜登更穩定、更有效率的領導人，並計劃在移民和經濟問題上向對方施壓。雙方競選團隊主管均稱，希望選民看到11月大選的明確選擇。

小羅拔‧甘迺迪不滿無份 美國已故總統約翰‧甘迺迪之姪小羅拔‧甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）獨立參選，但因在全國民調未獲15%或以上選民支持，不符合參加辯論的資格。他周四發聲明批評，將他排除在辯論之外是「不民主、不美國且懦弱的行為」。

本報綜合報道