中澳互放寬簽證 可5年多簽

中國領事服務網昨日發布消息，根據中國和澳洲關於互為對方商務、旅遊、探親人員頒發5年多次簽證的安排，中澳兩國自即日起互為對方國家符合條件的商務、旅遊、探親人員頒發有效期最長為5年、可多次入境、每次停留不超過90日的簽證。（綜合報道）