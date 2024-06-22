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俄攔截烏123無人機艇 阻襲擊
俄羅斯國防部昨日表示，在南部、西部及黑海攔截117架無人機及6艘無人艇，挫敗烏克蘭針對基礎設施的襲擊企圖。俄軍周四向烏克蘭目標發射大量導彈和無人機，烏克蘭電網多座設施受損，包括供電至首都的基輔州發電設施。前年3月至今，俄羅斯已7次打擊烏克蘭能源設施，令電力供應進一步緊張。（綜合報道）
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