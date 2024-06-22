11團體涉助俄 日本決定制裁

日本內閣會議昨日決定，就俄烏戰事制裁中國等5個國家共11個團體，措施包括凍結資產及禁止出口。內閣官房長官林芳正表示，此舉旨在嚴厲打擊企圖規避和迴避對俄制裁，並提升制裁效果。中國外交部發言人林劍指，中方堅決反對沒有國際法依據的單邊制裁。（綜合報道）