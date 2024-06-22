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普京訪朝 獲金正恩贈送國犬
俄羅斯總統普京周三訪問北韓期間，獲北韓領袖金正恩贈送一對「國犬」豐山犬作為回禮。今年較早前，普京曾向金正恩贈送一輛被譽為「俄版勞斯萊斯」的阿魯斯（Aurus）豪華房車，二人周三在國賓館車道一起輪流試駕。（綜合報道）
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