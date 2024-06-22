停向盟友出口防空導彈 美優先供應烏克蘭
【本報綜合報道】美國國家安全委員會發言人柯比周四表示，將暫停向盟友及夥伴國家出口數百枚防空導彈，改為優先供應烏克蘭。柯比強調，以色列及台灣不受新安排影響。
美軍工企援台 遭大陸制裁
在北京，中國外交部昨日宣布，決定對參與美國對台軍售的洛歇馬丁公司實體和高階主管採取反制措施，即日起施行。
柯比指出，隨着俄羅斯加快攻擊烏克蘭城市和民用基礎設施，烏克蘭迫切需要愛國者攔截彈。美國延遲向盟友交貨的決定「艱難但必要」，將影響愛國者防空系統、國家先進地對空系統攔截彈交付。美方採取非常步驟前，已知會所有受影響國家，並盡力把負面影響減至最小。柯比補充，盟友知道烏克蘭的防空需求刻不容緩，因此普遍支持美國的決定。首批防空導彈將於未來數周，即夏季結束前運往烏克蘭。柯比沒有透露延遲交貨的實際時間。
柯比警告俄羅斯，不要低估烏克蘭及美國實力，並保證如有夥伴國家遇到類似烏克蘭的情況，美國會竭盡全力維持對方安全。美國國務院官員拒絕公布受影響國家，以及彈藥實際交付時間，僅指目前正在外交對話。洛歇馬丁公司發言人維特回應稱，正與美國陸軍客戶密切合作，幫助美國政府應對烏克蘭衝突。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：