停向盟友出口防空導彈 美優先供應烏克蘭

【本報綜合報道】美國國家安全委員會發言人柯比周四表示，將暫停向盟友及夥伴國家出口數百枚防空導彈，改為優先供應烏克蘭。柯比強調，以色列及台灣不受新安排影響。

柯比指出，隨着俄羅斯加快攻擊烏克蘭城市和民用基礎設施，烏克蘭迫切需要愛國者攔截彈。美國延遲向盟友交貨的決定「艱難但必要」，將影響愛國者防空系統、國家先進地對空系統攔截彈交付。美方採取非常步驟前，已知會所有受影響國家，並盡力把負面影響減至最小。柯比補充，盟友知道烏克蘭的防空需求刻不容緩，因此普遍支持美國的決定。首批防空導彈將於未來數周，即夏季結束前運往烏克蘭。柯比沒有透露延遲交貨的實際時間。