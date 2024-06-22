普京警告韓勿援烏軍 或供朝武器抗衡

又指北約擴亞洲勢力構成威脅 俄羅斯總統普京周三與北韓領袖金正恩簽署《全面戰略夥伴關係條約》後，南韓表示將審查向烏克蘭提供武器的可能性。普京周四深夜結束對越南的國事訪問前警告南韓，向烏提供致命武器將是一個大錯誤，一旦發生這情況，俄方將會作出相應的決定，而南韓領導層或會不喜歡有關舉措。普京又指，不排除向北韓或其他國家提供武器，以回應西方向烏克蘭提供武器。

普京指出，北約已移至亞洲，將對包括俄羅斯在內的區內國家構成威脅，俄方會對此作出回應。對於南韓就俄朝簽署條約深表擔憂，並重新研究向烏克蘭提供武器的方案，普京表示南韓毋須擔心，因為俄方只會在北韓受到侵略的情況下對北韓提供軍事援助。然而，普京警告首爾不要向基輔提供武器。他說：「至於向烏克蘭戰區提供致命武器一事，那將是非常大的錯誤。」他稱：「我不希望這種情況發生。但如果真的發生了，我們也會做出適當的決定，這些決定不太可能讓南韓現任領導人滿意。」

指俄戰略核力量處完全備戰 在回應有關與北韓簽署條約的問題時，普京稱不排除向北韓提供武器，指這是西方武裝烏克蘭的後果。普京表示，那些向烏克蘭提供導彈的人認為他們不是與俄羅斯作戰，但他已表明，根據俄羅斯與北韓的協議，俄方保留向世界其他地區供應武器的權利，所以不排除向北韓提供武器的可能性。他表示，俄羅斯的戰略核力量始終處於完全備戰狀態，但暫時不需進行先發制人的核打擊。

韓外交部召俄使抗議新條約 南韓外交部第一次官（副部長）金烘均昨日傳召俄羅斯駐韓大使季諾維也夫，抗議俄羅斯與北韓簽署條約。金烘均表示，任何直接或間接協助北韓增強軍事實力的合作都違反聯合國安理會決議，強烈敦促俄羅斯遵守安理會決議，立即停止與北韓的軍事合作。南韓總統室官員警告，韓方向烏克蘭提供軍事援助的水準取決於俄羅斯今後態度。日本外相上川陽子表示，俄朝的全面戰略夥伴關係可能嚴重損害日本周邊安全環境，日方將強化自身的安全能力，進一步強化日美同盟的威懾和應對。美國國務院對普京軍援北韓的言論深表擔憂，指這將導致朝鮮半島不穩，更可能違反俄羅斯自己支持的聯合國安理會決議。

普京甫離越 美助卿即赴河內 普京昨日凌晨乘坐專機返國，結束北韓及越南訪問行程。普京甫離開越南，美國隨即派出負責亞太事務的美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）前往河內。美國國務院聲明指，康達昨日起一連兩日訪問河內，並與越南政府高級官員舉行會議，期間將重申美國對越南強大獨立、堅韌繁榮的支持。美媒指，越南此前無視美國批評接待普京；而普京訪問越南期間，則獲得紅地氈待遇。本報綜合報道