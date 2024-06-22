斬殺前妻新歡 失婚台男自戕亡

【本報綜合報道】台灣嘉義市自強街一處住宅周四凌晨3時許發生情殺案，一名男子持刀闖入前妻現任男友住所將其斬死，期間亦將對方兒子和前妻斬傷。男子及後逃逸至附近汽車旅館，遭警方圍捕，當天上午9時許舉槍自戕，經送醫搶救後宣告不治。案件詳情有待釐清。

前妻同告受傷 44歲的陳姓男子當時破窗而入，斬了邱姓男子數刀，邱男24歲兒子聞聲而至，出手抵抗卻被斬至手腳重傷。邱男腹部中多刀肚破腸流，當場死亡。陳男的36歲楊姓前妻亦受傷，當場受到驚嚇。陳男行兇後逃至百米外的汽車旅館，期間一度衝出房外開槍，被警方開槍壓制擊傷腿部後返回室內。他其後與警方通話，疑似吞食不明藥物口齒不清，房內傳出一聲槍響隨後再無動靜，警方攻入房內發現他疑似自戕。

警方在現場檢獲陳男行兇刀具、短槍及爆裂物，以及瓶身寫着氫氟酸的不明物品，已帶走鑑識。初步調查發現，陳男在網上透露，楊女聲稱與邱男僅是「好朋友」兩年多，否認外遇，卻發現她入住邱男家，讓他不能忍受。