快遞中獎騙局 女子轉帳失32萬

【本報綜合報道】山西省太原市一個詐騙團夥透過速遞刮獎卡包裹，吸引民眾掃描當中二維碼領獎，藉此將他們加入聊天群推薦刷單賺錢的兼職，又不時發紅包吸引他們投資。當地一名女子去年抽到水果五等獎，掃碼登記資料領獎後加入到聊天群，3日內按指示轉帳逾30萬元（人民幣‧下同，約32萬港元），事後才驚覺受騙並報案。目前有6名疑犯涉嫌詐欺罪被捕，另2人涉嫌協助資訊網絡犯罪活動罪被監視居住，案件正在進一步偵辦。

料上千人中招共失億元 警方調查發現，有寄件人一次性向速遞網點購買30萬個速遞單號，將刮獎卡包裹從河南安陽運到太原寄出。警方追查貨運車輛找到速遞包裹來源地，在犯案現場發現有不少做兼職的婦女包裝包裹。警方發現，這些包括姓名、電話、住址的公民訊息來自境外，這些訊息甚至根據相對容易受騙群組進行了分類。

經盤問疑犯，警方發現，這些引流速遞從製造到寄送，每件成本約10元（約10.7港元）。警方統計，涉案團夥共發出逾500萬件引流速遞，全國18個省份有上千人因此墮入電騙陷阱，被騙資金上億元。只要涉詐速遞被簽收，疑犯就能從上家收到酬金，總共獲利逾300萬元（約322萬港元）。