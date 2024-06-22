11省區市去年增常住人口 浙江居首

數據顯示，11個去年人口正增長的省區市人口增量合計達160.25萬人，其中浙江和廣東增量合計達99萬人。從上述人口正增長的省區市來看，有的主要是得益於人口機械增長，其中長三角的江蘇、浙江、上海和華北的北京、天津均屬此類。有的地方主要是由於人口自然增長，比如貴州，去年人口出生率約1%，自然增長率為0.28%。有的地方呈現自然增長和遷移增長「雙驅動」，比如廣東，不僅人口流入較多，而且人口自然增長也多。