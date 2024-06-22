無牌繁殖東北虎傳悲劇 內地整治全國動物園

安徽省阜陽野生動物園早前傳出未取得人工繁殖許可證，多年來違法展示展演、人工繁殖中國國家一級保護動物東北虎，並因經營權糾紛導致園內大量野生動物死亡，包括20隻東北虎。內媒周四報道，事發後《國家林業和草原局關於開展虎等陸生野生動物人工繁育專項整治行動的通知》在網上流傳，稱即日起至今年9月30日在全國開展專項整治行動。

國家林草局動植物司確認上述通知的真實性，已下發到各省。負責人表示，這項行動會一直延續，因野生動物保護法中規定的原則明確了保護優先，規範利用，嚴格監管，無論是野生動物繁育還是展演，第一位必須是做好保護，其次再是利用，在利用過程中也必須嚴格監管。

阜陽20虎亡掀關注 負責人又指，虎是中國重點保護野生動物中的旗艦物種，一直都是專項整治行動關注的重點，阜陽野生動物園20隻東北虎死亡事件令人震驚，也是今年開展虎等陸生野生動物人工繁育專項整治行動的原因之一，希望排查國內馴養繁殖的野生動物中還有沒有類似問題。

該通知顯示，專項整治行動期間，暫停受理虎等國家重點保護陸生野生動物人工繁育、種源調配等行政許可申請。各省級林草主管部門立即組織核查轄區內從業機構相關活動，查清國家重點保護陸生野生動物的種類、數量、權屬、繁殖紀錄及譜系檔案等，核實其行政許可證件、文書，判定其從業活動及陸生野生動物來源的合法性；並現場查驗陸生野生動物繁育展示場所設施條件、專業人員配備等情況，排查防逃逸、防疫病等安全管理措施是否到位，堵塞危及陸生野生動物安全健康和公共安全的管理漏洞。通知亦要求各地，嚴肅查處排查發現的各類問題、健全完善動態監管和死亡報告制度等。本報綜合報道