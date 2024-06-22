兩岸國際

銀川市前書記涉受賄認罪

寧夏回族自治區黨委前副書記、銀川市委原書記姜志剛受賄案，周四由河北省衡水市中級人民法院一審公開開庭審理。姜志剛進行最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。姜志剛被指於2003年至去年非法收受他人給予的財物共計約7,998萬元人民幣（約8,597萬港元）。檢察機關提請追究其刑事責任。（綜合報道）
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