水管爆裂 成都地鐵施工路陷

【本報綜合報道】四川省成都地鐵13號線一處地盤外昨日發生路面塌陷，事故未造成人命傷亡。官方表示，路陷原因與埋在地底的自來水管自然爆裂有關。

出現長約12米大坑 成都軌道建設管理有限公司表示，當日凌晨3時50分中鐵二局施工的成都軌道交通13號線小南街站施工基坑外，埋深約2米、兩條直徑分別1米和0.3米的自來水管爆裂，令錦里西路119號附近長約12米的路面塌陷。事發後相關產權單位關停自來水管，封閉受影響道路，事件未對軌道交通建設及營運造成直接影響。

成都軌道交通13號線一期工程是市域快線網的重要組成部分，起於瓦窯灘站，止於龍安站，全長約29公里，共設21座車站，全部為地下線。成都地鐵曾介紹，13號線作為東西向穿越中心城區的骨幹線路，沿線施工環境複雜，重難點極多。其中施工場地非常狹小，如小南街站所在的錦里西路道路闊度僅25米，小南街道路闊30米，地鐵車站標準段闊度為23米。為最大限度保證市民出行，成都軌道建設採用半蓋挖法施工。