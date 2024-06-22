南投料辦「兩湖論壇」 陸委會未配合

【本報綜合報道】台灣南投縣日月潭與浙江杭州市西湖的「兩湖論壇」，預計於今年9月由南投縣政府舉辦。南投縣政府周三表示，向大陸委員會報請杭州市先遣團赴台一事，目前沒有下文；但強調先遣團無法赴台對論壇影響不大，後續論壇細節、日期仍在規劃。

申報杭州市先遣團赴台無下文 據報道，南投縣政府向陸委會報請核准杭州市台辦先遣團，卻不過關。南投縣政府新聞及行政處長蔡明志表示，有關杭州市台辦組成的先遣團赴台，由陸委會決定相關人士入境管制措施，南投縣政府配合辦理。縣政府知情人士表示，陸委會要求先有中央主管機關核備，但因論壇還包含農業、觀光等領域，文化部不認為是此活動的主管機關，導致報准工作無下文。

南投縣長許淑華周四表示，希望「中央」對兩岸城市的交流能採取開放態度，否則不利兩岸交流，也導致地方政府減少拓展城市發展的機會，期待能有好結果。她當日出發前往江蘇南京市，周五至周六參加南京市台灣同胞投資企業協會第8屆、第9屆理監事會換屆慶典。南投縣府強調，她此行是單純出席典禮。