吊臂砸列車1死 報告揭作業疏忽

【本報綜合報道】台灣興富發集團去年5月在台中捷運豐樂公園站外施工期間，有吊臂掉落砸向正在行駛的捷運列車，造成一死10傷。運輸安全調查委員會周四公布最終調查報告，指主因為操作吊臂作業疏忽，風險為禁限建規範不足、無緊急停車機制等，分別針對工程行、勞動部、交通部、台中市政府及中捷公司提出6大改善建議。

提出6建議改善 運安會表示，這是台灣無人駕駛系統首次發生如此大型的外物入侵事故，會從法規面、設備面全面提出改善建議。對於承攬吊臂拆除工程的宇球國際興業有限公司，運安會建議明確規範吊掛操作人員於操作塔式起重機時，應守規不得以搖撼或拖拉物件等不當方式從事起重作業；至於吊臂業者嘉謜工程行，應明確要求吊掛現場指揮人員提醒拆除機操作人員，不得以上述方式作業。

運安會建議勞動部職業安全衞生署，建立塔式起重機拆除作業指引；同時建議交通部重新檢視或修訂大眾捷運系統兩側禁建限建辦法，以及鐵路禁建限建相關法規；也建議台中市政府建立鄰近交通要衝的建築工程作業聯合審查機制。針對台中捷運股份有限公司，該會建議重新檢視緊急停車相關設備與規範及行車事故應變規定。相關機關應於收到報告90天內提出處理報告，提出分項執行計劃等。