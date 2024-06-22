養羊平台無法提現 公司遭查封

【本報綜合報道】內地養羊理財平台「眾牧寶」APP近日出現用戶無法提現情況，平台客服上月17日公布，公司帳戶目前已沒有資金，且資金不知去向，警方已介入調查。內媒周二報道，平台線下辦公地點已被查封。

帳戶沒資金 警方介入查 眾牧寶在線上公布合作牧場的養羊需求，投資者選擇認養牧場、期限和數量後，雙方分別按協議採購羊隻和養飼。投資者花1,000元（人民幣‧下同，約1,075港元）可領養一隻羊，待小羊出欄後，可以選擇兌換成羊肉，或將其銷售取得養羊分成。眾牧寶APP上月15日發布了一份鼓勵投資者認領小羊的活動公告，兩日之後卻突然公布沒有資金，並呼籲投資者報警，及停止買羊。

有投資者透露，在眾牧寶APP投資一年多，目前APP內帳戶仍有約8,000元（約8,602港元）未提現，還能正常登錄APP，但當中的購羊功能已經關閉。投資者又指，所購買羊隻為虛擬，自始至終沒看到真正的羊。另有投資者表示，投資了8年，曾去過兩次牧場，投資了幾百萬元，上月卻輸清光。