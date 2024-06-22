離韓前稱冀減對華依賴 德經濟部長轉抵中國

【本報綜合報道】德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）結束南韓訪問後，昨日轉到中國訪問3天。他訪韓期間表示，南韓和德國的共同目標是從中國轉移、實現多元化，擴大原材料供應商，減少關鍵產品對華依賴。

哈貝克昨日在首爾表示，南韓經濟政策與德國類似，都注重貿易，是依賴市場開放和盡可能遏制保護主義傾向的國家。他呼籲韓方停止根據俄羅斯前年入侵烏克蘭前達成的合約，不再為其建造液化天然氣船，又稱這些船很可能不會交付，符合所有對俄制裁的國家利益。他指出，北韓軍事化以及與俄合作規避制裁，是德方以至全世界真正關心的問題，南韓總理韓德洙也有同樣憂慮。

將晤歐盟各國駐華使 哈貝克當日到訪兩韓之間的非軍事區板門店，稍後將前往北京，先會見來自歐盟各國的駐華大使。針對中歐有關電動車關稅等問題，他直言沒機會在此次訪華解決，稱自己不能代表歐盟談判，但希望在不久將來建立以解決方案為導向的形式，如果此行能作一些貢獻也很好。