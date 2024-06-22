美駐華大使：兩國更頻繁對話 避免南海衝突

伯恩斯

【本報綜合報道】美國駐華大使伯恩斯近日接受英媒訪問時指，中美正更頻繁對話，以避免南海衝突。他指出，中美兩軍在南海和台海的行動範圍非常接近，但美方不想發出錯誤的信號，南海是危險的爆發點，北京對南海的主權聲稱挑起與台灣及菲律賓的緊張局勢。他認為誤解可以導致衝突，美方最不想發生的就是事故，認為中美增加兩軍溝通對美國很重要。

伯恩斯亦提到，美方非常關注中方干預美國11月大選的可能，已警告中方不要這樣做。 中國領導人去年11月訪美時，曾表示希望未來5年，吸引5萬名美國學生到中國交流學習。伯恩斯批評部分中國官員未有認真看待此問題，指自中美元首三藩市會晤後，中國當局先後61次阻止中國公民參與美國大使館的外交活動，認為相關做法難以增進中美人民交流。另外中國政府亦曾投訴有中國留學生在美國邊境關卡遭留難。至於俄烏戰事，伯恩斯認為中國在這場戰爭中並非中立，明顯支持俄羅斯侵略烏克蘭，又指數以萬計中國企業支持俄羅斯，美方正準備實施更多制裁。

傳恢復半官方核武談判 另有英媒昨日報道稱，中美兩國於3月恢復了5年來首次半官方核武器談判，美方派出包括前官員和學者約6名代表，參加這場在上海舉行的兩天會議；北京則派出一個由學者和分析家組成的代表團，包括多名解放軍前軍官。報道引述有份與會的美國代表稱，會上美方代表表達對中方可能在台海衝突中使用或威脅使用核武的擔憂，中方代表則保證不會使用核武。這次會議被視為「第二軌道」會談，有別於兩國政府間的「第一軌道」。中國外交部發言人林劍昨日回應稱，關於中美二軌對話的情況，不作評論。