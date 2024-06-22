美財長稱對華新關稅具高度戰略性

耶倫

【本報綜合報道】美國財長耶倫周四為總統拜登最近宣布對中國產品加徵關稅的決定辯護，稱這些關稅是高度戰略性。她亦指相信對進口產品普遍加徵關稅會損害美國消費者及企業利益，並表示前總統特朗普提出的實際上是全面關稅，會影響所有貿易夥伴以及美國所有貿易。

防止美企因傾銷措施破產 耶倫在喬治亞州亞特蘭大的記者會上表示，拜登的新關稅針對中國正大力投資的領域，以至於造成了巨大的產能過剩，包括電池、太陽能電池板、清潔能源、半導體等。她批評，中國的做法讓美企沒法進入這些戰略性的重要新興領域，而這些對在美國創造就業和應對氣候危機來說至關重要，故要防止這些行業的美企因中國協調採取的傾銷措施而破產。

耶倫又批評特朗普的關稅計劃，認為規模相當大，會大幅提高消費者購買所有進口商品的成本，還會損害很多供應鏈依賴進口商品的美企。在被問到拜登對中國產品加徵新關稅時為何沒取消特朗普政府時期的一些關稅時，耶倫稱是因為中國沒有採取行動解決問題。