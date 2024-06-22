美陸軍戰術導彈屬戰略武器 台參謀本部掌控

【本報綜合報道】台灣國防部參謀本部通訊電子資訊參謀次長室日前向立法院提交書面報告，指已按作戰實際需要，把購自美國的M142高機動多管火箭系統（HIMARS）納入軍種及聯戰指揮管制系統。隨HIMARS一同運抵台灣的陸軍戰術導彈則屬於戰略武器，戰時由參謀本部下令使用。

首批11套HIMARS連同64枚射程300公里的陸軍戰術導彈，於今年至明年全數交付台灣，台軍西部作戰區各炮兵指揮部將各自增編一個多管火箭導彈連。與雄風二E巡航導彈一樣，陸軍戰術導彈同視為戰略武器。另外，台灣向美國購買100套陸基魚叉反艦導彈系統，配有400枚導彈。首批32套系統、128枚導彈擬於2026年交付，台軍計劃在雲林、高雄、屏東等地新建6處營區，並陸續開工。

台國防部報告稱，針對各主要武器系統建置或研發案，包括HIMARS及魚叉反艦導彈等，已指導建案軍種依作戰實際需要，納入軍種及聯戰指揮管制系統，運用測評與演訓時機驗證整合成效，以提升聯合作戰實效。

大陸斥民進黨倚外謀獨 另外針對美國日前宣布批准兩個總值約3.6億美元（約28.1億港元）的對台軍售項目，大陸國防部新聞發言人吳謙昨日表示，美方頻頻對台售武，用台灣老百姓的血汗錢養肥自己的軍工複合體，不惜把台灣變成「火藥桶」，無異於謀財害命、自私虛偽至極。他亦批評民進黨當局「倚外謀獨」，買再多的武器也帶不來安全，只會把戰火引向台灣，「棋子」終將淪為「棄子」。