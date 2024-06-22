滯仙賓礁菲船準坐灘 華部署逾3萬噸巨艦

可搭載30架各型直升機 隨時攔截艦艇 早前傳出有菲律賓海警船滯留南海南沙群島仙賓礁多時，形成「準坐灘」，與中方對峙加劇。美媒透露，中國解放軍海軍075型兩棲攻擊艦近來在仙賓礁附近海域現身，是歷來首次。菲律賓巴拉望島有民眾周三在巴拉巴克海峽附近目擊兩艘中國軍艦航行，包括055型驅逐艦大連號。消息人士指出，隨着南海緊張局勢加劇，該艦經常處於演習最前沿。

美媒指出，上周三已有軍事專家發現不清楚舷號艦名的解放軍075型兩棲攻擊艦出現在南海，周日有人發現其出現在仙賓礁附近海域，形容是首次有逾3萬噸的巨艦部署到該爭議區域。內媒引述專家指，此舉是為應對可能出現的緊急情況做準備。該艦已逼近菲律賓附近，相關部署行動包括可攔截菲方艦艇，並支援在仁愛礁各種情況。

解放軍艦艇赴南海演習 解放軍071型兩棲登陸艦本月4日首次在仙賓礁附近舉行氣墊船演習，比其更先進的075型兩棲攻擊艦隨後出現，被指警告意味更明顯。075型兩棲攻擊艦可搭載30架各型直升機，爭取短距離、小範圍制空權，提供戰場密集火力整補，對於南海、台海島嶼作戰具重要價值，目前有海南號、廣西號和安徽號在役，江西號去年12月下水舾裝。

巴拉望島居民目擊中國軍艦駛近菲沿岸之際，解放軍南部戰區周四發布消息，近日南部戰區海軍某支隊組織多型艦艇奔赴南海某海域，圍繞對海射擊、協同反潛、航行補給等多個課目，展開跨晝夜、長航時實戰化訓練，當中包括萬噸大型驅逐艦。訓練中檢驗多項戰法訓法運用成效，提升編隊協同指揮能力。

北京斥菲侵犯中國主權 另有報道指，菲方秘密執行了加固在仁愛礁「坐灘」的軍艦馬德雷山號的任務，以延長其使用壽命。在北京，中國外交部發言人林劍昨日表示，事實上正如中方多次指出，菲方一直在向其非法「坐灘」軍艦運送建築材料，甚至武器彈藥，企圖大規模維修加固，以實現對仁愛礁的永久佔領。林劍強調，菲方的行徑嚴重侵犯中國主權，中方絕不接受，將依法依規予以堅決應對。

中國海警周一在中菲有主權爭議的南海仁愛礁海域，阻止菲方向坐灘的軍艦提供補給，並登上菲律賓海軍一艘充氣艇繳走槍械。菲方昨日指摘中國擾亂補給任務，但表明不會考慮引用與美國簽署的《美菲共同防禦條約》。本報綜合報道