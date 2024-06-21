日本7‧3推新鈔 印刷過程公開

【本報綜合報道】日本央行將於下月3日發行三款新版紙幣，這是該國20年來首次更換新鈔。日本財務省周三在國立印刷局東京工廠，公布了新紙幣印刷過程和準備工作進度等。日本對上一次更新紙幣圖案是在2004年，現時市面上的鈔票仍可繼續流通。

首採用3D全息技術 當天展示紙幣的印刷和裁切過程，工作人員操作機器在紙張正反兩面印上新紙幣圖案，貼上防偽標籤，再經裁切、檢查和綑綁等工序，最後便可封裝送往銀行。新紙幣大約兩年前已開始印刷，到2025年3月底預計總印製量達74.8億張。

三款新紙幣面額為1萬、5,000及1,000日圓（約494、247和49港元），正面分別印有日本近代經濟之父澀澤榮一、日本女子教育先驅津田梅子，以及開發出破傷風治療方法的細菌學家北里柴三郎肖像。背面圖案則分別是東京車站建築、藤花及葛飾北齋的富嶽三十六景。紙幣上的阿拉伯數字比以往更大，印在近中間的位置，另有全球首次在紙幣中採用的3D全息防偽技術等特點。