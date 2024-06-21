日奈良縣知事促設陸上自衞隊駐地

日本奈良縣知事山下真前日透露，他上周五已向中央政府提交請願書，要求在縣內設置陸上自衞隊駐地。山下真解釋，如果陸自在縣內擁有駐地，當發生災害時可迅速應對。他又指陸自駐地選址未定，將交由中央政府作出最終決定。奈良縣是各都道府縣中，唯一沒有陸自駐地地方政府。（綜合報道）