韓低生育率趨高齡化 尹錫悅：人口恐滅絕

南韓總統尹錫悅前天在京畿道板橋主持召開2024年低生育老齡社會委員會會議時警告，由於國內人口減少，當地已進入人口緊急狀態，需解決超低出生率問題之餘，亦要扭轉低生育高齡化趨勢，否則國家人口可能迎來滅絕。

繼去年3月，兼任委員會委員長尹錫悅前天第二次主持會議。他稱將在全國範圍內啟動營運應對體系，直至低生育率問題得到解決為止。對於上月宣布提出將新設應對部門一事，他確定新部門名為人口戰略企劃部，將安排該部門長官兼任社會副總理，制訂中長期人口策略，覆蓋低生育率、高齡化及移民等問題。

去年出生人口創歷史新低 為提高國內生育率，尹錫悅提出需做好3大重點任務，分別是實現工作和家庭兼顧、減輕養育壓力及解決住房問題。為此，他提出多項政策構想，如完善育兒休假制度、提高男性育兒假使用率、增加發放育兒補貼等。此外，國家將積極分擔家庭承受育兒壓力，期望在任內能夠實現面向3至5歲兒童免費提供教育及託管服務。針對生育孩子家庭住屋問題，他計劃在申購住房及貸款購房等層面提供更多優惠。

統計顯示，南韓正面對總人口減少、出生人口下跌、晚婚、不婚及人口高齡化等問題。截至2023年12月為止，全國總人口約5,132.5萬人，比起2022年減少約11.37萬人。當地政府近期公布，全國去年出生人口只有約23.5萬人，較2021年及2022年分別下降11%和8%，創歷史新低，其中去年12月出生嬰兒更不足1.7萬，刷新單月最低紀錄。

另外，統計廳去年12月發布人口形勢展望報告亦顯示，當地人口2020年達到約5,184萬峰值後，每年死亡人數均超過出生人數，預料總人口50年後將跌至約3,620萬，其中近半是65歲或以上長者，即代表進入超高齡化社會。

與此同時，當地電商平台去年前3個季度銷售手推車中，43%是嬰兒車，57%是主要為貓狗設計寵物推車，嬰兒車銷量首次不及寵物推車。即使踏入2024年，當地頭5個月寵物食品及嬰兒配方奶粉銷售中，近七成來自寵物商品。有業內人士預計，南韓寵物護理市場超過嬰兒護理市場趨勢未來數年將變得更為明顯。本報綜合報道