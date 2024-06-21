倘與以開戰 黎巴嫩真主黨 威脅襲塞浦路斯

以色列與黎巴嫩真主黨衝突有升級風險，以軍批准進攻黎巴嫩行動計劃後，真主黨領袖納斯魯拉前天發表電視講話時表明，以黎一旦爆發全面戰爭，以色列沒有一處能夠幸免，同時威脅攻擊塞浦路斯及其他地中海地區。惟他重申真主黨不希望對以發動全面戰爭，要求是巴勒斯坦加薩地帶實現全面及永久停火。

納斯魯拉表示，真主黨不尋求發動全面戰爭，只是支持巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯。他警告只要以軍向真主黨發動大規模進攻，將在無規則及無上限情況下戰鬥，以色列屆時須準備好應對來自海陸空攻勢，全境都會遭殃。

指塞國允以用基地 談及真主黨為何選擇攻擊塞浦路斯等地時，納斯魯拉解釋當地一直允許以色列使用其機場及基地展開軍事演習，真主黨可將其視為戰爭一部分，又指地中海局勢將完全改變，暗示可能攻擊海上天然氣鑽井平台。

資料顯示，塞浦路斯與黎巴嫩相距約200公里左右，當地自2014年起與以軍舉行聯合軍演，對上一次是2023年。

除了納斯魯拉講話，真主黨周二亦發布偵察無人機飛越以色列北部上空影片。納斯魯拉聲稱真主黨擁有數小時類似影片，以及有關以色列境內敏感軍事目標訊息，包括遠離北部邊境軍事基地及總部，其中一些經過偽裝，已被無人機發現。他又指以色列軍方高層知道境內部分敏感目標將成為攻擊目標，例如梅隆山基地，真主黨已開發並不斷製造新導彈及無人機，無論人力抑或軍事資源均較以往任何時候都多。

塞方稱與戰爭無關 面對納斯魯拉威脅，以色列北部海法市長亞哈夫（Yona Yahav） 日前形容上述言論屬於「心理恐嚇」，要求國家制訂防禦計劃。塞浦路斯總統赫里斯托杜利德斯（Nikos Christodoulides）則強調當地與戰爭衝突無關，並非問題一部分，相反有助解決問題。他重申當地展示人道主義走廊作用，不僅獲阿拉伯世界認可，也獲國際社會認同。本報綜合報道