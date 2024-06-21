3架P8A巡邏機抵韓 增反潛能力制朝

【本報綜合報道】北韓新浦造船廠附近的潛艇活動近期異常活躍，可能在夏末再次試射潛射彈道導彈。南韓前日獲得3架P8A海上巡邏機，另外3架將於本月30日抵達。

南韓海軍航空司令河成旭（音譯）表示，以先進裝備探測敵方潛艇，有助明顯改善戰鬥準備態勢。

早年向波音採購6架 南韓於2018年與美國波音公司簽約採購6架P8A，但新冠疫情導致停工而延遲交付，首批P8A前日飛抵慶尚北道浦項的南韓海軍航空司令部。接收儀式下月4日在海軍航空司令部舉行，P8A將接受歷時一年的作戰執行能力評估，明年中旬開始實戰部署。南韓海軍指，引進P8A不僅提高對北韓潛艇的航空反潛能力，還進一步提高日後海上作戰迅速應對、監視南韓海域等海上航空作戰能力。

P8A可執行反潛、反艦和海上巡邏等作戰任務，最高時速約900公里，較韓軍現役P3巡邏機（時速749公里）更快，作戰半徑較大。P8A搭載可偵測數百公里以外海上目標的遠程Ⅹ波段雷達、偵測和高清拍攝數十公里以外目標的光電紅外系統，以及高性能監察和電子戰裝備。