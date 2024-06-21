美軍援F16將部署烏境內

【本報綜合報道】美國國家安全顧問沙利文前日表示，烏克蘭將在本國領土內部署F16戰機。根據美國總統拜登、烏克蘭總統澤連斯基簽署的雙邊安全協議，烏克蘭將獲得武器及其他援助，美國會提供愛國者防空系統、一個由F16及其他戰機組成的中隊。

沙利文：助烏建立駐紮能力 對於烏克蘭空軍把部分F16部署境外的想法，沙利文指F16會部署烏克蘭境內。他強調，美烏雙邊安全協議已強調這一點，美國將幫助烏克蘭建立駐紮F16的能力，F16應該以烏克蘭為基地。沙利文還指出，授權烏克蘭使用美國武器攻擊俄羅斯領土，不僅適用於哈爾科夫周邊，還適用邊境以外地區。只要俄軍試圖從俄羅斯越境進攻，試圖奪取更多烏克蘭領土時，均可以成為打擊目標。

沙利文續稱，如果俄羅斯飛機在俄羅斯領空，準備向烏克蘭領空目標開火時，烏克蘭可以使用美國提供的防空系統擊落對方。沙利文稱，美國一直允許烏軍使用火炮及陸基彈藥，攻擊俄羅斯境內的俄軍。除了美國外，比利時、丹麥、挪威及荷蘭，均承諾向烏克蘭援助F16戰機。