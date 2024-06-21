俄朝簽全面戰略夥伴協議 美稱令人擔憂

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京與北韓領袖金正恩前日在北韓首都平壤簽署《全面戰略夥伴關係協議》，北韓官媒朝中社翌日公開協議全文，由23項條款組成，其中一項列明北韓和俄羅斯同意在任何一方遭受武力入侵而處於戰爭狀態時，立即向另一方提供軍事援助。

韓媒解讀為自動軍事干預條款 南韓傳媒指，這可以被解讀為「自動軍事干預」條款。美國國務院發言人重申，俄羅斯和北韓日益加強合作，是一個令人非常擔憂的趨勢。

協議第4條規定，如果俄羅斯和北韓任何一方因一個國家或幾個國家的武裝入侵而處於戰爭狀態，另一方應遵守聯合國憲章第51條及本國法律，動員俄朝掌握的一切手段立即提供軍事和其他援助。聯合國憲章第51條規定，聯合國會員國在遭受武裝攻擊時有權進行單獨和集體自衞。

此外，北韓和俄羅斯同意毫不拖延地開通談判管道，目的是在其中一方出現直接武裝侵略威脅時，商定採取合作措施消除威脅。雙方還承諾不與第3國簽署可能對兩國主權和安全構成威脅的協議，俄朝應建立加強防禦能力、防止戰爭、確保區域與國際和平及安全的聯合措施制度。兩國同意透過包括高層會談在內的對話，就國際問題和雙邊問題交換意見，加強國際舞台上的共同援助與合作，並保持密切溝通，加強戰略戰術合作，建立全球戰略穩定和公正平等的國際新秩序。

美國國務院發言人表示，俄朝深化合作是一個趨勢，任何有興趣維護朝鮮半島和平與穩定、維護全球核不擴散體系、遵守聯合國安理會決議、支持北韓人民的人都應該高度關注。美方認為任何國家都不應該為普京提供平台來推動對烏克蘭的侵略戰爭，俄羅斯公然違反聯合國憲章，破壞國際體系，不能對俄羅斯在烏克蘭的行為視而不見。

在北京，有記者問及中方如何看待俄朝新條約對半島和平穩定的影響，中國外交部發言人林劍表示，注意到相關報道，稱這是朝俄之間的雙邊合作事宜，不作評論。