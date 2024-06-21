3歲童遭斷錯症不治 家屬索償

【本報綜合報道】貴州省貴陽市一名3歲男童今年初因肚痛入醫院，醫生診斷患上糖尿病併發症，14小時後搶救無效身亡，法醫卻發現男童死於腸炎引起的休克。內媒周二報道，死者母親已起訴兩間接診公立醫院，索償超過200萬元人民幣（約215萬港元）。

腸炎當糖尿併發症 死者母親李忠英憶述，兒子琪琪（化名）今年2月1日開始咳嗽及全身疲軟，翌日病情好轉，她帶琪琪前往息烽縣種植園辦事，兒子卻稱肚痛哭鬧。她同晚10時半帶琪琪到息烽縣人民醫院求醫，院方經過超聲波和電腦掃描檢查，建議轉診上級醫院。貴陽市婦幼保健院於2月3日凌晨近2時接診琪琪，診斷他患上糖尿病酮癥酸中毒，入住兒童深切治療病房。

琪琪最初病情平穩，到早上情況急轉直下，出現心跳呼吸驟停，院方5度發出病危通知書，至同日下午12時28分臨床死亡。

貴州醫科大學法醫司法鑑定中心今年4月1日認定，琪琪死於急性出血壞死性腸炎引起感染性休克。李忠英另指出，閉路電視畫面顯示琪琪在兒童深切治療病房內超過20次因痛楚坐起卻無人理會，院方卻記錄他呈「昏睡狀」。