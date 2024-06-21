桂林灕江遇30年來最大洪水 浸火車站阻服務 道路中斷

【本報綜合報道】廣西桂林、柳州、河池等地自上周三起遭受暴雨襲擊，截至昨日凌晨零時55分，灕江桂林水文站水位上升到148.88米，超警2.88米，相應流量每秒6,380立方米，為逾30年一遇洪水。至同日上午8時，灕江桂林水文站水位已回落至148.4米。桂林火車站周三晚出現大面積水浸，乘客服務受影響。桂林交警通報，全市多個縣區道路積水，影響交通通行。其中全州縣轄區省道301線路基塌陷，道路中斷，預計恢復需時3個月。

多景區關閉 學校停課 桂林主城區周三出現嚴重內澇，多個景區被迫關閉，巴士多條線路停運，不少學校也發布停課通知。桂林市區的灕江橋下有一個景點，被當地居民稱為「六匹馬」，周二已被完全淹沒。截至周三上午8時，灕江上游的大溶江溶江鎮河段出現建站以來最高的洪水位。桂林海事局周三上午啟動防汛一級應急響應，桂林市應急管理局工作人員稱，該市已啟動防汛二級響應。桂林公交集團也在同日發通知稱，共有26條巴士路線停運、改道或縮線營運。

周二下午4時至周三下午4時，廣西最大降雨量為桂林興安縣興安鎮442.3毫米，1小時降雨量最大為桂林興安溶江鎮99.3毫米。截至周三下午4時，廣西全區仍有36條河流60個站超警0.05至3.8米。上周四以來，廣西共11市64縣市區出現洪澇災害。氣象部門料周四至周五桂林天陰間中多雲有陣雨、局部中雨，預計未來24小時灕江桂林城區河段以緩慢退水為主。