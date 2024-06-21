福建洪澇58萬人受災 經濟損失逾74億元

沖毀8座橋樑 15村斷聯 內地南方連降暴雨，其中福建省部分地區發生嚴重洪澇和地質災害，造成人命傷亡和財產損失。據該省防汛辦周三消息，截至周二晚上7時，強降雨已造成福建省6個設區市40個縣市區507個鄉鎮58.65萬人受災，逾3.7萬公頃農作物受災，直接經濟損失超過68億元人民幣（約74億港元）。

福建此輪強降雨是從上周日開始，統計當日上午8時至周三上午6時累計雨量，福建共有41個縣市區308個鄉鎮超過250毫米，13個縣市區66個鄉鎮超過500毫米，以建陽區黃坑鎮1,125.4毫米最大；日最大雨量為龍岩武平中赤鎮426毫米（水利站）、象洞鎮387.6毫米（氣象站），龍岩全市周日超過四分之一氣象站降雨量打破歷史紀錄。龍岩市上杭縣防汛抗旱指揮部指，截至周三上午8時，全縣共逾8.7萬人受災，當地205條道路中斷，目前已搶通181條。而在災情最嚴重的溪口鎮共有8座橋樑被沖毀，15條自然村至今通訊未恢復，處於斷聯狀態。

重災梅州市 部分已復電 在早前受災嚴重的廣東省梅州市，截至周三上午8時，受洪災影響停電的40.7萬戶用戶，85%已恢復正常用電。梅州受影響停電的33個鄉鎮已有11個全部復電，剩餘22個鎮均不同程度復電，平遠縣泗水鎮仍有鄉村道路未打通。據廣東應急管理廳汛旱風災害救援處消息，這次梅州市共疏散安置3.5萬人。本報綜合報道