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江西人大前副書記違紀受查
內地官媒周三報道，江西省人大常委會前黨組副書記、副主任洪禮和涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。洪禮和曾歷任江西省政府辦公廳經研室秘書，江西省政府副秘書長，辦公廳主任、黨組書記，新余市委副書記、書記、市長，省發展和改革委員會主任、黨組書記等職務，7年前退休。（綜合報道）
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